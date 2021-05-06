Мирошниченко – о победе над финнами: Чибриков забил важные голы, у парней поднялся дух

Нападающий сборной России U18 Иван Мирошниченко поделился эмоциями от победы в полуфинале над командой Финляндии.
«Финны больше удалялись, а мы больше реализовали удалений. Парни сыграли дисциплинированно, это помогло нам выиграть. Никита Чибриков молодец, забил нужные голы, у парней поднялся дух, он поддерживал нас на лавке и вовсю проявлял себя как лидер и капитан. Очень важную роль сегодня сыграл. Как победить канадцев? Не будет раскрывать секретов, будем готовиться, с поддержкой болельщиков у нас всё получится. Никаких отдельных личностей мы не разбирали, готовились, как и ранее, в первом матче нас просто подвела усталость», – передаёт слова Мирошниченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сборная России в финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграет со сборной Канады 7 мая. Канадцы в своём полуфинале разгромили команду Швеции со счётом 8:1.
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