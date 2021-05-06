Карьялайнен – о полуфинале с Россией: жестокое разочарование, лучшая команда идёт дальше

Главный тренер юниорской сборной Финляндии Петри Карьялайнен прокомментировал поражение своих подопечных в полуфинале юниорского чемпионата мира 2021 года с Россией.

«Жестокое разочарование для нас. Для меня честь тренировать этих ребят, не только в этом матче или на этом турнире. Горжусь тем, как ребята играли, поставили всё на карту. Сегодня мы недостаточно хорошо реализовывали свои моменты, но не потому, что не старались или не оставляли на льду всех себя. Горжусь нашей игрой, мы были командой. Была равная игра, такие тяжёлые моменты – возможность научиться чему-то на будущее – и для завтрашнего матча, и в их дальнейших карьерах.

Мы забили два гола в большинстве и один в формате «шесть на пять», Россия трижды реализовала большинство. Как и всегда, спецбригады сыграли важную роль. Счастлив, что на третий период мы вышли, чтобы биться за победу. В концовке всё было близко, мы могли забить шестую. Но всё равно, мы пропустили шесть в полуфинале чемпионата мира… Лучшая команда идёт дальше.

У нас не будет проблем с мотивацией на матч со Швецией за бронзу. Конечно, нам тяжело смириться с этим поражением. Мы уже поговорили об этом в раздевалке. Наша команда – не для тренировок, а для игры. Когда завтра на лёд будет вброшена шайба, мы будем готовы, я это гарантирую.

Мирошниченко, Мичков, Чибриков? Я знаю их имена, это очень хорошие игроки. Но во время игры на первый план выходят не отдельные игроки соперника. В матчах с Россией я всегда отмечаю их игру в обороне, как они закрывают центр. У России очень трудно выигрывать борьбу один в одного. Игроки, которых вы назвали, — очень хорошие, но выделяются не они, а то, как они играют всей пятёркой как одно целое. Сегодня они были лучше нас», — передаёт слова Карьялайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.