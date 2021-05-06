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Лещёв: сборной России нужно правильно восстановиться, изучим слабые места Канады

Лещёв: сборной России нужно правильно восстановиться, изучим слабые места Канады
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал победу своих подопечных в полуфинальном матче юниорского чемпионата мира с Финляндией.

Эмоции положительные, вышли в финал, при таком счёте надо удерживать, концентрироваться. Немножко концовочка смазанная, но ребята выдержали, молодчики. Нам нужно правильно восстановиться, посмотрим сборную Канады и её слабые места. Завтра в бой!

Мы наигрывали большинство, это плоды тренировочного процесса. Мы постоянно говорим и будем повторять, что нужна концентрация каждую смену. Особенно, после забитого гола. Обращали внимание, как правильно сделать выход из-под давления, особенно во втором периоде у нас это классно получалось», — передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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