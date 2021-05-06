Ламберт: Финляндия никогда не сдавалась, мы бились, но потерпели неудачу с Россией

Нападающий юниорской сборной Финляндии Брэд Ламберт прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче юниорского чемпионата мира с Россией.
«Я невероятно горжусь всеми ребятами, мы никогда не сдавались. Больше нечего сказать, я очень огорчён. Сегодня не получилось сделать камбэк? Если посмотреть на все наши матчи, особенно те три, в которых мы уступали в две шайбы в третьем периоде, то это не то положение, в котором мы бы хотели находиться. Но я горжусь всеми, мы ни в одной игре не сдавались. Мы бились, но сегодня потерпели неудачу», — передаёт слова Ламберта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная России в финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграет со сборной Канады 7 мая. Канадцы в своём полуфинале разгромили команду Швеции со счётом 8:1.
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