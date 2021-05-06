Сборная Канады забила на ЮЧМ уже 46 голов, у России – 38

Накануне, хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Счёт встречи – 6:5.



В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).



В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.



Таким образом, в финале юниорского чемпионата мира встретятся две самые результативные команды турнира. На счету сборной России на этом ЮЧМ 38 голов, сборная Канады забила 46 шайб.



Финал ЮЧМ-2021 между сборными России и Канады состоится 7 мая в 04:00 мск.



Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Шикарный гол Чибрикова из окружения пятерых финнов! Забили, выстояли и вышли в финал! Мощь капитана и форварда нашей сборной прочувствовали на себе неуступчивые финны.