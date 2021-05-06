«Вам надо увидеть его без футболки». Хартман – о драке Капризова в матче с «Вегасом»
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман прокомментировал драку российского форварда Кирилла Капризова с защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом. В середине первого периода между хоккеистами произошла стычка, россиянин завалил Уайтклауда на лёд и разбил ему нос. Игроки получили штрафы.
«Капризов – сильный парень. Вам надо увидеть его без футболки», – заметил Хартман после игры.
«Миннесота» уступила «Вегасу» в овертайме со счётом 2:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Алекс Пьетранджело. У «Миннесоты» дубль на свой счёт записал Капризов. Нападающий за 20.26 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Капризов подрался в матче с «Вегасом», завалил Уайтклауда на лёд и разбил ему нос
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