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Россия или Канада: кто выиграет в финале ЮЧМ?

Россия или Канада: кто выиграет в финале ЮЧМ?
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Канады 7 мая в 04:00 мск. Матч за третье место с участием сборных Финляндии и Швеции пройдёт 7 мая в 00.00 мск.

В полуфинале россияне обыграли команду Финляндии со счётом 6:5. В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2). Встреча прошла во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр».

Канадцы в своём полуфинале разгромили команду Швеции со счётом 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

«Чемпионат» приглашает принять участие в опросе: «Россия или Канада: кто выиграет в финале ЮЧМ?»

Принять участие в опросе можно на Quiz.

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