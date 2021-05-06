Мичков, Чибриков и Иванов признаны лучшими игроками сборной России на ЮЧМ-2021

Сборная России выбрала трёх лучших игроков в своей команде по итогам юниорского чемпионата мира 2021 года. После полуфинального матча со сборной Финляндии состоялась церемония награждения хоккеистов.



Тремя лучшими хоккеистами сборной стали Матвей Мичков, Никита Чибриков и Сергей Иванов.



Матвей Мичков на ЮЧМ набрал 13 (11+2) очков, Никита Чибриков на свой счёт записал 12 (4+8) очков. Иванов — голкипер сборной России, с которым команда одержала четыре победы (в дебютном матче ЮЧМ со сборной США Иванов не играл).



В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Канады 7 мая в 04:00 мск. Матч за третье место с участием сборных Финляндии и Швеции пройдёт 7 мая в 00.00 мск.



В полуфинале россияне обыграли команду Финляндии со счётом 6:5. В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2). Встреча прошла во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр».



Канадцы в своём полуфинале разгромили команду Швеции со счётом 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.

Финны устроили нервную концовку, но Россия вышла в финал ЮЧМ! Там нас ждёт Канада! 11 голов, нереализованный буллит финнов, дубли российских лидеров и отличный сюжет со счастливой развязкой — полуфинал ЮЧМ удался на славу!