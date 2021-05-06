Флёри вышел на единоличное третье место в истории НХЛ среди голкиперов по числу побед

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 3:2.

Голкипер «Вегас Голден Стэйт» Марк-Андре Флёри вышел на чистое третье место среди вратарей Национальной хоккейной лиги по числу выигранных матчей. Для 36-летнего Флёри эта победа стала 490-й в карьере, он опередил по этому показателю Роберто Луонго. Лидирует в рейтинге Мартин Бродо, который за всю карьеру одержал 691 победу, на втором месте располагается Патрик Руа (551 победа).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Алекс Пьетранджело. У «Миннесоты» дубль на свой счёт записал Кирилл Капризов. Нападающий за 20.26 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».