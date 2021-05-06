Строум — о драках за Панарина: горжусь нашими парнями

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал огромное количество удалений в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».



«Когда звёздного игрока так бросают, я думаю, наша реакция была уместной. Горжусь нашими парнями. Думаю, это многое говорит о нас», — приводит слова Строума журналист Стивен Вайно в своём «твиттере».



В предыдущем матче этих команд форвард «Вашингтона» Том Уилсон травмировал Артемия Панарина, после чего принялся провоцировать «скамейку» «Рейнджерс». Сегодняшний матч начался с шести драк за четыре минуты первого периода, после чего выяснение отношений продолжалось на протяжении всей встречи. После одного из эпизодов нападающий «Рейнджерс» Кевин Руни спародировал реакцию Уилсона из прошлого матча.

Массовая драка на первой секунде и рекорд НХЛ! Как «Рейнджерс» мстили Уилсону за Панарина Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.