Канарейкин: стоит ли бояться нападения канадцев? У нас и своя атака очень сильная

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира с командой Финляндии.



«Наши юниоры проделали большую работу для того, чтобы прийти к этому решающему матчу. Сама вывеска России против Канады говорит о том, что противостояние команд, которое было на протяжении многих лет, — продолжается. Интерес большой к этой игре, хочется пожелать, чтобы удача сопутствовала нашим ребятам. Они мотивированы, заряжены, самое главное, чтобы показали свой потенциал, который у них есть. Надеюсь, что никто не будет выпадать в этой игре, все будут дополнять друг друга.



Стоит ли бояться атаки канадцев? Вообще, весь чемпионат неоднозначный. Специалисты должны проанализировать его. Но эта игра будет проходить по другому сценарию. И Россия, и Канада должны доказать, у кого более сильная команда. Конечно, атака канадцев может доставить проблемы нам. Мы пропустили пять шайб от финнов, это говорит о том, что у нас не все спокойно в обороне. Юниорские игры бывают качельными, очень трудно провести весь матч на одном уровне в таком возрасте, здесь важна психология. А так, у нас и своя атака очень сильная. В решающих матчах очень важна правильная игра в обороне. Также важен баланс в атаке и защите.



Что касается Мичкова, он молодой парень, только начинающий свою карьеру. Пока это его главное предстоящее событие в карьере. Он заслуживает похвалу наравне с другими нашими игроками. После этой игры уже будут видны его дальнейшие поступательные движения в карьере», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Канадцы громят всех подряд на ЮЧМ. Как России обыграть хоккейного монстра в финале? Канадский каток против российских звёзд. Эти сборные не встречались в решающем матче с 2008 года, когда канадцы разгромили россиян 8:0.