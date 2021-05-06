Гимаев: вратарская линия и линия обороны юниорской сборной России уступают нападению

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал победу сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира с командой Финляндии.
«Ожидания от матча России и Канады самые позитивные. Я уже говорил, что наша нынешняя команда — самая сильная за последние годы. Вышли в финал, обыграв финнов, которых не могли обыграть долгое время. Только с боевым настроем выходить на финал, но не надо забывать, что канадцы — фавориты. Они на протяжении последних лет занимают лидирующие позиции, на этом чемпионате выглядят на своём мощнейшем уровне, можно сказать, что достаточно легко проходят своих соперников.
Однозначно стоит опасаться их атаки. Я считаю, что наша вратарская линия и линия обороны уступают нашему нападению. Канада — мощнейшая команда, давайте признавать, что они фавориты в данном противостоянии. Нам нужно забивать свои моменты, сыграть строго в обороне, сдержать натиск канадцев. Также необходимо реализовывать свои моменты, а делать это у нас есть кому.
Это главный матч для всех наших ребят. Помимо Мичкова, есть и Мирошниченко, и Чибриков, и ещё достаточно много ребят, у которых большое будущее. Думаю, этот матч для всех ключевой, это финал. Матвей Мичков, конечно, может повести за собой команду в нужный момент, он — лидер команды, забросил уже 11 шайб, это не просто так, забрасывал он и другим сильным командам. Он уже показывает, что готов к любому сопернику. Тем не менее один в поле не воин, другие ребята должны его поддержать», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 6 мая 2021
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