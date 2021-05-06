Бадюков: шансы с Канадой — 50 на 50

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал победу сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира с командой Финляндии.



«Шансы в финале — 50 на 50. Канадцы очень хорошо провели плей-офф, особенно против Швеции. Но я бы не стал смотреть на крупный счёт, потому что соотношение сил России и Канады в атакующем плане очень хорошее. Очень важно будет сыграть позиционно в обороне, сильно не прижиматься, потому что канадцы хорошо держат шайбу. Также важно использовать свои контратаки, свою атакующую мощь. У нас есть первые три звена, которые могут использовать свой бросок, самое главное — выходить на оперативный простор.



Стоит ли опасаться их атак? У нас также забивают нападающие, мы до полуфинала шли наравне по заброшенным шайбам, с одинаковым счетом обыграли Беларусь. Два фаворита сошлись в финале. Не думаю, что нашей сборной стоит закрываться, с такой атакой нужно успокоиться, ничего не бояться и сыграть в тот хоккей, который был с финнами. Мы два периода переигрывали их по броскам. Если настрой будет соответствующий, то получится классная игра. Тут неправильно уходить от своего хоккея и ждать своих шансов, у нас очень сильные нападающие. Думаю, что получится обоюдоострая и боевая игра.



Все прекрасно понимают то, кем может стать Мичков, какой у него потенциал. Он может стать героем конкретного матча, финала, если получится, то всего чемпионата. Он себя уже проявил и показал на этом турнире. Сейчас нужно настроиться на то, чтобы его тройка сыграла на пользу команде», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Канадцы громят всех подряд на ЮЧМ. Как России обыграть хоккейного монстра в финале? Канадский каток против российских звёзд. Эти сборные не встречались в решающем матче с 2008 года, когда канадцы разгромили россиян 8:0.