СКА продлил контракт со Стрёмваллем

Санкт-петербургский СКА продлил контракт с шведским нападающим Мальте Стрёмваллем, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года.



Стрёмвалль в нынешнем сезоне в составе СКА принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата КХЛ, набрав 9 (8+1) очков. Он перешёл в состав СКА из «Сочи» по ходу сезона. В плей-офф на счету хоккеиста 3 (1+2) очка в 10 встречах.



Стрёмвалль выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2019/2020, который он провёл в «Сочи». Всего на счету шведа 99 игр в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 64 (37+27) очка. В нынешнем сезоне Стрёмвалль впервые играл в плей-офф Кубка Гагарина.