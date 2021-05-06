«Салават Юлаев» заключил контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым
Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 27-летним форвардом рассчитан до 30 апреля 2022 года.
Минувший сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги форвард провёл в составе «Сочи» из одноимённого города. На счету Шмелёва в сезоне-2020/2021 60 матчей регулярного первенства, в которых он набрал 43 (21+22) очка.
Шмелёв выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2012/2013. За это время он успел поиграть в таких командах, как «Атлант», «Спартак» и «Сочи». Всего на его счету 432 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 198 (82+116) очков. В плей-офф он сыграл в 14 встречах, набрав 6 (0+6) очков.
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