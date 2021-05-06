«Авангард» продлил контракт с Кириллом Готовцом

Омский «Авангард» продлил контракт с защитником Кириллом Готовцом, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с 29-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.
Минувший сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Готовец провёл в составе омского клуба, став вместе с командой обладателем Кубка Гагарина. На счету Готовца в сезоне-2020/2021 45 матчей регулярного первенства, в которых он набрал 2 (1+1) очка. В плей-офф Готовец сыграл в 22 матчах, набрав 4 (3+1) очка.
Готовец выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2016/2017. Он дебютировал в лиге в составе минского «Динамо». Всего на счету Готовца 174 матча регулярного чемпионата КХЛ, в которых он набрал 20 (3+17) очков. В плей-офф он сыграл в 27 встречах, набрав 4 (3+1) очка.
- 6 мая 2021
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