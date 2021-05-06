На юниорском чемпионате мира 2021 года, проходящем в США, 6 мая стартует завершающая стадия турнира.
В заключительный игровой день будут сыграны две встречи — матч за третье место и финал. В матче за третье место встретятся сборные Швеции и Финляндии, а в финале — команды Канады и России.
Расписание финала и матча за третье место юниорского чемпионата мира 2021 года:
00:00 мск
Финляндия U18 — Швеция U18
04:00 мск
Канада U18 — Россия U18
Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.
Сборная России в полуфинале обыграла команду Финляндии, а канадцы оказались сильнее шведов.
- 6 мая 2021
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