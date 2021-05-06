Расписание финала и матча за третье место юниорского чемпионата мира 2021 года

На юниорском чемпионате мира 2021 года, проходящем в США, 6 мая стартует завершающая стадия турнира.

В заключительный игровой день будут сыграны две встречи — матч за третье место и финал. В матче за третье место встретятся сборные Швеции и Финляндии, а в финале — команды Канады и России.



Расписание финала и матча за третье место юниорского чемпионата мира 2021 года:



00:00 мск

Финляндия U18 — Швеция U18



04:00 мск

Канада U18 — Россия U18



Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.



Сборная России в полуфинале обыграла команду Финляндии, а канадцы оказались сильнее шведов.