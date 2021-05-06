«Настоящий мужик! Прошёл проверку». Кожевников — о драке Кирилла Капризова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал драку российского форварда Кирилла Капризова с защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом. В середине первого периода между хоккеистами произошла стычка, россиянин завалил Уайтклауда на лёд и разбил ему нос. Игроки получили штрафы.



«Не удивлён драке Капризова, нервы-то у всех есть. Достали, зацепляли, а он ответил, ничего такого. Кирилл проверку прошёл, проверяют там наших. Отмазался и молодец. Настоящий мужик!



Кирилл забивает, отдаёт и на всё, что есть, претендует. Его теперь воспринимают как настоящую звезду НХЛ. Теперь его будут больше доставать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Капризов сделал дубль и победил в драке борцовским приёмом! Суперматч новичка «Миннесоты» Расквасил нос Уайтклауду, а в третьем периоде превратил 0:1 в 2:1 за две минуты.