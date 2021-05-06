Плющев — о драке Капризова: Кирилл показал, что он не только шайбы забивает

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал драку российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова с защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом. В середине первого периода между хоккеистами произошла стычка, россиянин завалил Уайтклауда на лёд и разбил ему нос. Игроки получили штрафы.



«У Капризова было основание ввязаться в драку, его провоцировал соперник. Кирилл сумел дать сдачи и смог показать, что: ребят, я не только шайбы забиваю, могу ещё кое-что сделать и цеплять меня особо не надо. Капризов — игрок с большой буквы, он сейчас всех поражает в НХЛ. Да и вообще хороший и порядочный парень. То, что он не засунул голову под мышку, достойно уважения.



Если Капризов практически в каждой игре забивает и отдаёт, конечно, он раздражает многих. Хорошо, что пока своих не раздражает. Про соперников совершенно однозначно, у Кирилла старт шокирующий для многих. Статистика говорит о многом. В первый сезон, очень непростой, чувствовать себя настолько уверенно не каждому дано. Поэтому я уверен, что в НХЛ находятся ребята, которые любят ботинки целовать. Пытаются попробовать Капризова на зубок, не вышло», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Капризов сделал дубль и победил в драке борцовским приёмом! Суперматч новичка «Миннесоты» Расквасил нос Уайтклауду, а в третьем периоде превратил 0:1 в 2:1 за две минуты.