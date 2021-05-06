Кожевников — о ситуации с Бучневичем: настоящая подлость — бить лежачего человека в лицо

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал инцидент, произошедший в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, драка произошла уже на первой секунде встречи. В результате инцидента у «Рейнджерс» пятиминутные удаления заработали: Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе. У «Вашингтона» штраф получили: Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.



«У всех есть свои роли на льду, не все тафгаи. Договорились — подрались. У них такая система. Сейчас зрителей-то нет, надо продолжать с того, с чего начинали. Забытое прошлое возвращается. Если в хоккее не могут себя показать, надо в драке себя показать. Фамилию уж точно запомнят на какое-то время.



Ситуацию с Бучневичем вообще непонятно почему простили, лежачего не бьют. А с Панариным непонятно, но эту ситуацию с какого ракурса только не показали. С общего было видно, что был бросок. Панарин правильно поехал заступаться за своего товарища. Но по поводу ситуации с Бучневичем ещё скажу — подлянка, ею и занимаются. Настоящая подлость — бить лежачего человека в лицо», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Массовая драка на первой секунде и рекорд НХЛ! Как «Рейнджерс» мстили Уилсону за Панарина Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.