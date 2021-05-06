«Трактор» подписал контракт с Кириллом Капустиным

Челябинский «Трактор» подписал контракт с нападающим Кириллом Капустиным, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.
Минувший сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Капустин провёл в составе череповецкой «Северстали». На счету Капустина в сезоне-2020/2021 54 матча регулярного первенства, в которых он набрал 24 (10+14) очка. В плей-офф Капустин сыграл в пяти матчах, набрав 1 (0+1) очко.
«Кирилл Капустин – опытный двусторонний нападающий с хорошими габаритами и катанием, здорово оснащённый технически. Он отлично пользуется своими природными данными на льду, знает свои сильные качества и умеет их использовать. В «Тракторе» Капустин рассматривается как форвард третьего звена», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор клуба Иван Савин.
- 6 мая 2021
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