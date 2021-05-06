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«Спартак» подписал контракт с Тимом Хедом

«Спартак» подписал контракт с Тимом Хедом
Хоккей / КХЛ 0
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Шведский защитник Тим Хед подписал контракт с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт заключён сроком на два года. 30-летний игрок обороны является воспитанном клуба «Сёдертелье».

С 2016 года Хед выступал в клубе НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». В Национальной хоккейной лиге провёл в общей сложности 108 матчей, в которых набрал 29 (6+23) очков. В минувшем сезоне Тим Хед выступал в чемпионате Швейцарии, в составе «Лугано» принял участие в 52 встречах, в которых набрал 34 (14+20) очка.

«Подписанием Тима Хеда мы надеемся закрыть очень дефицитную позицию атакующего игрока первой пары обороны. Это созидательный защитник, способный организовать атакующие действия звена. Хороший бросок и креативность делают его очень полезным игроком большинства. При этом он обладает большим опытом игры на самом высоком уровне и надёжен в оборонительных действиях», — прокомментировал подписание контракта спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.

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