«Спартак» подписал контракт с Тимом Хедом

Шведский защитник Тим Хед подписал контракт с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт заключён сроком на два года. 30-летний игрок обороны является воспитанном клуба «Сёдертелье».



С 2016 года Хед выступал в клубе НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». В Национальной хоккейной лиге провёл в общей сложности 108 матчей, в которых набрал 29 (6+23) очков. В минувшем сезоне Тим Хед выступал в чемпионате Швейцарии, в составе «Лугано» принял участие в 52 встречах, в которых набрал 34 (14+20) очка.



«Подписанием Тима Хеда мы надеемся закрыть очень дефицитную позицию атакующего игрока первой пары обороны. Это созидательный защитник, способный организовать атакующие действия звена. Хороший бросок и креативность делают его очень полезным игроком большинства. При этом он обладает большим опытом игры на самом высоком уровне и надёжен в оборонительных действиях», — прокомментировал подписание контракта спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.