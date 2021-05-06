Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» подписало контракт с вратарём Патриком Рыбаром

Минское «Динамо» подписало контракт с вратарём Патриком Рыбаром
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Минское «Динамо» подписало контракт с голкипером сборной Словакии Патриком Рыбаром, сообщает пресс-служба минчан. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

27-летний Патрик Рыбар минувшие два сезона провел в составе финского клуба «Кярпят», завершив первый из них с процентом отражённых бросков на уровне 92,4 в составе команды-победителя регулярного чемпионата, а второй – с показателем 91,2.

Всё это время Рыбар конкурировал с одним из самых перспективных молодых вратарей Финляндии Юстусом Аннуненом, который теперь должен отправиться в систему «Колорадо Эвеланш» из НХЛ.

Победителем сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги стал омский «Авангард», который в шести матчах финальной серии Кубка Гагарина обыграл московский ЦСКА. В решающем матче победную шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021