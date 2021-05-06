Минское «Динамо» подписало контракт с вратарём Патриком Рыбаром

Минское «Динамо» подписало контракт с голкипером сборной Словакии Патриком Рыбаром, сообщает пресс-служба минчан. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
27-летний Патрик Рыбар минувшие два сезона провел в составе финского клуба «Кярпят», завершив первый из них с процентом отражённых бросков на уровне 92,4 в составе команды-победителя регулярного чемпионата, а второй – с показателем 91,2.
Всё это время Рыбар конкурировал с одним из самых перспективных молодых вратарей Финляндии Юстусом Аннуненом, который теперь должен отправиться в систему «Колорадо Эвеланш» из НХЛ.
Победителем сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги стал омский «Авангард», который в шести матчах финальной серии Кубка Гагарина обыграл московский ЦСКА. В решающем матче победную шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
- 6 мая 2021
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