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Канада — Россия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

Канада — Россия: где и во сколько смотреть прямую трансляцию
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Сегодня, 6 мая, сборная России сыграет финальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало матча — в 04:00 мск.

Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.

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