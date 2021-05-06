Белорусский форвард Александр Суворов попал в сферу интересов «Спартака»
Белорусский форвард «Динамо-Молодечно» Александр Суворов попал в сферу интересов «Спартака», сообщает «Белорусский хоккей».
В минувшем регулярном сезоне чемпионата Беларуси 18-летний нападающий набрал 30 (14+16) очков в 40 играх за «Динамо-Молодечно», а также добавил пять (два+три) баллов в шести встречах плей-офф. По информации источника, в тренерский штаб московского «Спартака» может войти тренер Константин Кольцов, который в сезоне-2020/2021 возглавлял «Динамо-Молодечно» и работал с Суворовым.
«Спартак» в 2021 году второй сезон кряду выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0-4).
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