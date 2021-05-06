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Смит — о драке с Уилсоном: это выпало на мою долю, и я не стал увиливать

Смит — о драке с Уилсоном: это выпало на мою долю, и я не стал увиливать
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Смит рассказал о драке с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном.

«У меня не было вражды ни с кем из «Вашингтона». Я думал, что с этим следовало разобраться до игры, но не разобрались. К сожалению, это выпало на мою долю, и я не стал увиливать», — цитирует Смита спортивный журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

В итоге Смит заработал пятиминутное удаление и получил штраф «2+10» как зачинщик потасовки. Это драка стала четвёртой во встрече «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В предыдущем матче хоккеисты двух клубов также устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что Артемий выбыл до конца сезона.

Смит устроил драку с Уилсоном во время матча «Рейнджерс» — «Вашингтон»
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