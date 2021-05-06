Житник: 20 лет назад за атаку на Бучневича и Панарина Уилсон не получил бы и двух минут

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о поведении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона.
«С правилами – гласными и негласными – нынешней НХЛ знаком не очень хорошо. А в наше время – в девяностые годы и в начале двухтысячных – такие заварушки были обычным делом. И тот же Уилсон мог не получить за неё и двух минут штрафа.
Панарин всё правильно сделал – вступился за Бучневича, которого Уилсон приобнял и ткнул в голову. Другое дело, что Панарин оказался не готов к тому, что будут необычные по нынешним временам объятия – и оказался на льду.
Тут нужно понимать, что Уилсон — один из последних «полицейских» в нынешней НХЛ, он ещё следует традициям этой жесткой профессии. Но подавляющее число игроков НХЛ уже не представляет, что от таких «мамонтов» ждать. Отсюда и весь резонанс.
Мое мнение: Уилсон – один из козырей нынешнего «Вашингтона», многие эту команду просто побаиваются. Тому же Александру Овечкину намного легче, когда рядом с ним в одном звене выходит Уилсон – пространство сразу становится разреженным, Александра на грани фола никто не атакует, опасаясь последствий», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.
- 6 мая 2021
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