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Копитар стал четвёртым игроком в истории «Лос-Анджелес Кингз», набравшим 1000 очков в НХЛ

Копитар стал четвёртым игроком в истории «Лос-Анджелес Кингз», набравшим 1000 очков в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар стал четвёртым игроком в истории «Лос-Анджелес Кингз», набравшим 1000 очков в Национальной хоккейной лиге. Впереди только Марсель Дионн (1307), Люк Робитайл (1154) и Тэйлор (1069).

Ранее капитан «Лос-Анджелеса» Копитар вышел на второе место в истории клуба по сыгранным матчам. Клубный рекорд принадлежит продолжающему играть за «королей» нападающему Дастину Брауну (1219).

Анже был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте 2005 года в первом раунде под общим 11-м номером. Он обладатель Кубка Стэнли в сезонах-2011/2012 и 2013/2014. Является первым словенским хоккеистом, играющим в НХЛ, участвовавшим в Матче звёзд НХЛ, а также обладателем Кубка Стэнли и капитаном клуба.

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