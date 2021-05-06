Копитар стал четвёртым игроком в истории «Лос-Анджелес Кингз», набравшим 1000 очков в НХЛ
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар стал четвёртым игроком в истории «Лос-Анджелес Кингз», набравшим 1000 очков в Национальной хоккейной лиге. Впереди только Марсель Дионн (1307), Люк Робитайл (1154) и Тэйлор (1069).
Ранее капитан «Лос-Анджелеса» Копитар вышел на второе место в истории клуба по сыгранным матчам. Клубный рекорд принадлежит продолжающему играть за «королей» нападающему Дастину Брауну (1219).
Анже был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте 2005 года в первом раунде под общим 11-м номером. Он обладатель Кубка Стэнли в сезонах-2011/2012 и 2013/2014. Является первым словенским хоккеистом, играющим в НХЛ, участвовавшим в Матче звёзд НХЛ, а также обладателем Кубка Стэнли и капитаном клуба.
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