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Защитник юношеской сборной России Макаров прокомментировал победу в полуфинале ЧМ

Защитник юношеской сборной России Макаров прокомментировал победу в полуфинале ЧМ
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Защитник ЦСКА и юношеской сборной России Николай Макаров прокомментировал победу в полуфинале ЧМ и поделился ожиданиями от матча с Канадой.

«Финляндия – очень хороший соперник. На групповом этапе нам не хватило сил их дожать, сейчас же сделали выводы, подготовились и были сильнее в этом матче. Несмотря на то что за четыре минуты до конца третьего периода финны сняли вратаря и всё это время игра шла в нашей зоне, мы знали, что не отдадим этот матч.

Россия – Канада – это всегда интересное противостояние. Матчи канадцев на этому турнире я не видел. Но нам и не важно, как они играют, мы навязываем сопернику свою игру. Победит тот, кто забьёт на одну шайбу больше», — цитирует Макарова пресс-служба ЦСКА.

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Канады 7 мая в 04:00 мск. Матч за третье место с участием сборных Финляндии и Швеции пройдёт 7 мая в 00.00 мск.

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