История личных встреч сборных России и Канады на юниорских чемпионатах мира

7 мая сборная России сыграет в финале на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало матча — в 04:00 мск.

Сборные России и Канады встречались на юниорских чемпионатах мира 11 раз. Россияне выиграли шесть матчей.

ЮЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт 2002 Словакия Групповой этап Канада 8:4 2003 Россия Групповой этап Канада 6:3 2004 Беларусь Полуфинал Канада 5:2 2005 Чехия Групповой этап Канада 3:6 2006 Швеция Четвертьфинал Канада 1:4 2007 Финляндия Групповой этап Канада 2:5 2008 Россия Групповой этап Канада 4:2 2008 Россия Финал Канада 0:8 2011 Германия Матч за 3-е место Канада 6:4 2012 Чехия Четвертьфинал Канада 2:4 2014 Финляндия Групповой этап Канада 3:2Б

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.