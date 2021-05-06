История личных встреч сборных России и Канады на юниорских чемпионатах мира
7 мая сборная России сыграет в финале на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало матча — в 04:00 мск.
Сборные России и Канады встречались на юниорских чемпионатах мира 11 раз. Россияне выиграли шесть матчей.
|ЮЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|2002
|Словакия
|Групповой этап
|Канада
|8:4
|2003
|Россия
|Групповой этап
|Канада
|6:3
|2004
|Беларусь
|Полуфинал
|Канада
|5:2
|2005
|Чехия
|Групповой этап
|Канада
|3:6
|2006
|Швеция
|Четвертьфинал
|Канада
|1:4
|2007
|Финляндия
|Групповой этап
|Канада
|2:5
|2008
|Россия
|Групповой этап
|Канада
|4:2
|2008
|Россия
|Финал
|Канада
|0:8
|2011
|Германия
|Матч за 3-е место
|Канада
|6:4
|2012
|Чехия
|Четвертьфинал
|Канада
|2:4
|2014
|Финляндия
|Групповой этап
|Канада
|3:2Б
Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Расписание финала и матча за третье место юниорского чемпионата мира 2021 года
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