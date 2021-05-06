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История личных встреч сборных России и Канады на юниорских чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Канады на юниорских чемпионатах мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

7 мая сборная России сыграет в финале на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Канады. Начало матча — в 04:00 мск.

Сборные России и Канады встречались на юниорских чемпионатах мира 11 раз. Россияне выиграли шесть матчей.

ЮЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчёт
2002СловакияГрупповой этапКанада8:4
2003РоссияГрупповой этапКанада6:3
2004БеларусьПолуфиналКанада5:2
2005ЧехияГрупповой этапКанада3:6
2006ШвецияЧетвертьфиналКанада1:4
2007ФинляндияГрупповой этапКанада2:5
2008РоссияГрупповой этапКанада4:2
2008РоссияФиналКанада0:8
2011ГерманияМатч за 3-е местоКанада6:4
2012ЧехияЧетвертьфиналКанада2:4
2014ФинляндияГрупповой этапКанада3:2Б

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Расписание финала и матча за третье место юниорского чемпионата мира 2021 года
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