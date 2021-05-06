«Нью-Йорк Рейнджерс» оштрафован на $ 250 тыс. за высказывания в адрес НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» оштрафован на $ 250 тыс. за высказывания в адрес Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба организации.



«Публичные комментарии, сделанные «Рейнджерс», которые носили личный характер и унижали руководителя Лиги, недопустимы. Хотя мы не ожидаем, что наши клубы согласятся с каждым решением, принятым Департаментом безопасности игроков, степень, в которой «Рейнджерс» выразил свое несогласие, была неприемлемой. Ужасно несправедливо подвергать сомнению профессионализм и преданность Джорджа Парроса своей роли и Департаменту безопасности игроков», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.



Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с заявлением по поводу наказания нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, который получил штраф в размере $ 5000 за удар форварда «Рейнджерса» Павла Бучневича.



Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.

«Уилсон — рецидивист с историей». «Рейнджерс» выступили с заявлением по штрафу форварда