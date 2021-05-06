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Спортивный директор «Спартака»: мы заинтересованы в Ковальчуке. История реальна

Спортивный директор «Спартака»: мы заинтересованы в Ковальчуке. История реальна
Хоккей / КХЛ 0
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал интерес к бывшему нападающему «Авангарда» Илье Ковальчуку.

«Легионеры? В следующем году у «Спартака» будет абсолютно новая команда. Не могу с полной уверенностью сказать, что у нас останутся те легионеры, которые были в прошлом сезоне, но у них у всех закончились контракты. Решение по ним будем принимать в зависимости от того, что будет на рынке.

Ковальчук? История реальна. Мы в нём заинтересованы. Но решение о своём будущем Илья будет принимать немного позже», — цитирует Беляева «Матч ТВ».

Напомним, что 30 апреля «Авангард» и Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон. По итогам сезона-2020/2021 хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе омичей. В финальной серии плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счётом 4-2 в серии, а решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.

Илья Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год.

«Посмотрим». Ковальчук ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»
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