Спортдиректор «Салавата Юлаева» прокомментировал подписание контракта со Шмелёвым

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал подписание контракта с нападающим Сергеем Шмелёвым. Контракт с 27-летним форвардом рассчитан до 30 апреля 2022 года.
«Шмелёв – быстрый, техничный нападающий с хорошим катанием. Обладает снайперскими качествами. Рассчитываем, что он усилит именно эту позицию в игре нашей команды. Сергей должен нам помочь в бригадах большинства, в атакующих действиях команды и в построении второго ударного звена. В предыдущих командах показал, что обладает лидерскими качествами – может повести команду за собой. Ждем, что эти черты он покажет и в «Салавате Юлаеве», — цитирует Чижова пресс-служба клуба.
Минувший сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги форвард провёл в составе «Сочи» из одноимённого города. На счету Шмелёва в сезоне-2020/2021 60 матчей регулярного первенства, в которых он набрал 43 (21+22) очка.
- 6 мая 2021
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