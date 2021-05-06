Защитник юношеской сборной России Дуда поделился ожиданиями от финала ЧМ с Канадой

Защитник ЦСКА и юношеской сборной России Артём Дуда прокомментировал победу в полуфинале ЧМ и поделился ожиданиями от матча с Канадой.
«Вывод после поражения от финнов на групповом этапе банальный – нужно играть до конца матча. Мы разбираем соперника досконально, и финны не стали исключением. Но главной ошибкой в первом матче было отсутствие полной концентрации. Причина победы в полуфинале – наша игра в атаке: нацеленность на ворота, игра в большинстве. Конечно, опасения в концовке были, и ещё одной ошибки нам бы не простили. Хорошо, что сумели сохранить преимущество.
Россия – Канада – классика на века. Лично я на протяжении всего турнира слежу за канадцами. Ожидаю от игры много опасных моментов, много борьбы. Считаю, что победит тот, кто будет доминировать во владении шайбой и игре в атаке», — цитирует защитника пресс-служба ЦСКА.
В финале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Канады 7 мая в 04:00 мск. Матч за третье место с участием сборных Финляндии и Швеции пройдёт 7 мая в 00.00 мск.
- 6 мая 2021
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