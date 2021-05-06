Сборная России пожелала удачи юниорской команде в финале чемпионата мира. От лица национальной команды выступил нападающий Денис Зернов.



«Братцы, мы верим в вас и желаем вам только победы. Пусть у вас всё получится. Надеемся, что мы наконец-то выиграем юниорский чемпионат мира. Давайте, братцы! Мы с вами», — сказал Зернов на видео, который пресс-служба сборной России разместила в своём «твиттере».



Завтра, 7 мая, сборная России сыграет финальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Канады.



Напомним, сборной России впервые за 12 лет удалось пробиться в финал юниорских чемпионатов мира два раза подряд. В прошлом году ЮЧМ был отменён из-за пандемии коронавируса, а на последнем чемпионате, который состоялся в 2019 году в Швеции, сборная России стала финалистом, уступив в матче за золотые медали национальной команде Швеции.



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Россия — Канада: онлайн-трансляция финала юниорского ЧМ начнётся в 04:00