Форварда «Колорадо» Рантанена оштрафовали на $ 2 тыс. за симуляцию

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен оштрафован на $ 2 тыс. за симуляцию, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Согласно регламенту, хоккеист получает штраф после второго случая симуляции. Рантанен был предупреждён после матча с «Аризоной» (5:1), который состоялся 23 марта. Во второй раз, после которого лига назначила штраф, это произошло 1 мая в игре с «Сан-Хосе» (3:0).
Напомним, 6 мая в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2. За «Колорадо» голы забили Тайсон Джост и Андре Бураковски. Форвард Валерий Ничушкин за 13.58 на площадке один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «+1».
Следующие матчи 8 и 9 мая «Сан-Хосе» проведёт дома с «Аризоной Койотс», а «Колорадо» в эти же даты на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
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