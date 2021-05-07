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Сборная Швеции всухую разгромила Финляндию в матче за третье место на ЮЧМ-2021

Сборная Швеции всухую разгромила Финляндию в матче за третье место на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч за третье место на юниорском чемпионате мира – 2021 между сборными Финляндии и Швеции. Встреча завершилась разгромной победой номинальных хозяев льда со счётом 8:0.

В составе Швеции отличились Исак Росен (дубль), Симон Робертссон, Симон Эдвинссон, Альберт Шёберг, Оливер Моберг, Ноа Хаса и Ноа Эстлунд.

Напомним, что на групповом этапе Швеция заняла второе место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков в 4 встречах. В четвертьфинале шведский коллектив оказался сильнее хозяев турнира – сборной США (5:2), а в полуфинале подопечные Андерса Эриксена потерпели сокрушительное поражение со счётом 1:8 от Канады.

Финляндии удалось завершить групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы B, опередив Россию по дополнительным показателям. В четвертьфинале Финляндия победила Швейцарию со счётом 2:0, а в полуфинале потерпела поражение от России (5:6) в результативном матче.

U18 ЧМ-2021. За 3-е место
07 мая 2021, пятница. 00:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
0 : 8
Швеция U18
0:1 Росен (Стрёмгрен, Моберг) – 05:00' (5x4)   0:2 Робертссон (Люселль) – 19:23' (5x5)   0:3 Эдвинссон – 23:31' (5x5)   0:4 Шёберг (Перссон) – 25:30' (5x5)   0:5 Моберг (Стрёмгрен, Ольссон) – 45:53' (5x4)   0:6 Хаса – 51:19' (en)   0:7 Эстлунд (Эяс, Кангас) – 54:55' (5x5)   0:8 Росен – 59:23' (4x5)
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