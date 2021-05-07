Сборная Швеции всухую разгромила Финляндию в матче за третье место на ЮЧМ-2021

В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч за третье место на юниорском чемпионате мира – 2021 между сборными Финляндии и Швеции. Встреча завершилась разгромной победой номинальных хозяев льда со счётом 8:0.
В составе Швеции отличились Исак Росен (дубль), Симон Робертссон, Симон Эдвинссон, Альберт Шёберг, Оливер Моберг, Ноа Хаса и Ноа Эстлунд.
Напомним, что на групповом этапе Швеция заняла второе место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков в 4 встречах. В четвертьфинале шведский коллектив оказался сильнее хозяев турнира – сборной США (5:2), а в полуфинале подопечные Андерса Эриксена потерпели сокрушительное поражение со счётом 1:8 от Канады.
Финляндии удалось завершить групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы B, опередив Россию по дополнительным показателям. В четвертьфинале Финляндия победила Швейцарию со счётом 2:0, а в полуфинале потерпела поражение от России (5:6) в результативном матче.
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