«Рейнджерс» всухую уступили «Бостону», продлив серию поражений до 5 матчей

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:0.
В составе «Бостона» забрасывали Патрис Бержерон, Чарли Макэвой, Джейк Дебраск и Брэндон Карло.
Российский форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов провёл на льду 14 минут 48 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1».
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 бросков из 34.
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Напомним, что накануне ещё один российский представитель «Нью-Йорка» Павел Бучневич был дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо форварда «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манты.
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпели 5-е поражение кряду, в турнирной таблице они отстают от зоны плей-офф на 10 очков, имея на 1 игру больше, чем у «Нью-Йорк Айлендерс».
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