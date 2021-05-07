Мичков вышел на третье место среди россиян по голам на юниорских чемпионатах мира

В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» в эти минуты проходит финальная встреча юниорского чемпионата мира – 2021, в котором между собой сошлись сборные Канады и России. Идёт 1-й период, в счёте ведёт российская сборная – 2:1.
Счёт в матче был открыт на 6-й минуте встречи российским нападающим Матвеем Мичковым, забросившим 12-й шайбу на турнире. Ему ассистировали Даниил Лазутин и Прохор Полтапов.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» IIHF.
Лидером среди россиян по количеству заброшенных шайб является Александр Овечкин (23 шайбы в 14 встречах). На втором месте располагается Илья Ковальчук — 13 голов в 12 встречах. Мичков вышел на третье место – 12 голов в 7 играх. Ему удалось опередить Никиту Кучерова (11 в 7) и Евгения Кузнецова (11 в 14).
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