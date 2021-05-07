Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мичков вышел на третье место среди россиян по голам на юниорских чемпионатах мира

Мичков вышел на третье место среди россиян по голам на юниорских чемпионатах мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» в эти минуты проходит финальная встреча юниорского чемпионата мира – 2021, в котором между собой сошлись сборные Канады и России. Идёт 1-й период, в счёте ведёт российская сборная – 2:1.

Счёт в матче был открыт на 6-й минуте встречи российским нападающим Матвеем Мичковым, забросившим 12-й шайбу на турнире. Ему ассистировали Даниил Лазутин и Прохор Полтапов.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» IIHF.

Лидером среди россиян по количеству заброшенных шайб является Александр Овечкин (23 шайбы в 14 встречах). На втором месте располагается Илья Ковальчук — 13 голов в 12 встречах. Мичков вышел на третье место – 12 голов в 7 играх. Ему удалось опередить Никиту Кучерова (11 в 7) и Евгения Кузнецова (11 в 14).

Наши проигрывают в суперфинале за золото ЮЧМ! Россия — Канада. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры — в нашей трансляции.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021