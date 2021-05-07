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В финале ЮЧМ после второго периода Россия уступает Канаде – 2:4

В финале ЮЧМ после второго периода Россия уступает Канаде – 2:4
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

После второго периода финального матча юниорского чемпионата мира сборная России уступает команде Канады со счётом 2:4.

На шайбы россиян Матвея Мичкова и Дмитрия Бучельникова голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт, Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

Права на видео принадлежат IIHF

Напомним, на групповом Россия заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав 9 очков в 4 встречах. В четвертьфинале российский коллектив оказался сильнее сборной Беларуси (5:2), а в полуфинале наша команда с минимальным преимуществом победила сборную Финляндии (6:5).

Канада завершила групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы А с 12 очками, не потерпев ни одного поражения. В четвертьфинале канадцы разгромили Чехию со счётом 10:3, а в полуфинале крупно обыграли Швецию – 8:1.

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16-летний вундеркинд российского хоккея Мичков сделал шаг к рекордам Овечкина. Лидер Канады Бедард ответил Матвею роскошным проходом.
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