В финале ЮЧМ после второго периода Россия уступает Канаде – 2:4

После второго периода финального матча юниорского чемпионата мира сборная России уступает команде Канады со счётом 2:4.

На шайбы россиян Матвея Мичкова и Дмитрия Бучельникова голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт, Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

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Напомним, на групповом Россия заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав 9 очков в 4 встречах. В четвертьфинале российский коллектив оказался сильнее сборной Беларуси (5:2), а в полуфинале наша команда с минимальным преимуществом победила сборную Финляндии (6:5).

Канада завершила групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы А с 12 очками, не потерпев ни одного поражения. В четвертьфинале канадцы разгромили Чехию со счётом 10:3, а в полуфинале крупно обыграли Швецию – 8:1.