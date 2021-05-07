Дрегер: Уилсон справлялся о здоровье Панарина. Это показывает, что у него есть сердце

Хоккеисты Том Уилсон и Александр Овечкин связались с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, чтобы узнать о состоянии его здоровья. Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер.

«Том Уилсон и Алекс Овечкин связались с Артемием Панарином, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке после инцидента в понедельник. В этом нет ничего необычного, несмотря на то, что некоторые думают о Уилсоне. Он действительно хотел убедиться, что с Панариным всё в порядке, это доказывает, что у злодея недели Уилсона действительно есть сердце», – сказал Дрегер.

Напомним, в матче «Рейнджерс» – «Кэпиталз» хоккеисты двух клубов устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что Артемий пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.