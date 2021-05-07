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Сборная России уступила канадцам в финале ЮЧМ-2021

Сборная России уступила канадцам в финале ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

Ранее в матче за третье место шведы разгромили финнов со счётом 8:0.

Напомним, на групповом этапе Россия заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков в четырёх встречах. В четвертьфинале российский коллектив оказался сильнее сборной Беларуси (5:2), а в полуфинале наша команда с минимальным преимуществом победила сборную Финляндии (6:5).

Канада завершила групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы А с 12 очками, не потерпев ни одного поражения. В четвертьфинале канадцы разгромили Чехию со счётом 10:3, а в полуфинале крупно обыграли Швецию — 8:1.

U18 ЧМ-2021. Финал
07 мая 2021, пятница. 04:00 МСК
Канада U18
Окончен
5 : 3
Россия U18
0:1 Мичков (Лазутин, Полтапов) – 05:13' (5x5)   1:1 Бедард (Кулеманс, Стиллман) – 15:59' (5x5)   1:2 Бучельников (Мичков, Фигурин) – 18:05' (5x5)   2:2 Райт (Целльвегер) – 19:15' (5x4)   3:2 Отман (Дель Мастро) – 24:42' (5x5)   4:2 Стэнковен (Кларк, Райт) – 36:39' (5x5)   4:3 Грудинин (Мичков) – 49:37' (5x4)   5:3 Райт (Бедард) – 59:20' (en)
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