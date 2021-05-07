Матвей Мичков признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира 2021 года

В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.
Нападающий сборной России Матвей Мичков в этой встрече набрал 3 (1+2) очка и стал лучшим бомбардиром турнира (12+4). 16-летний форвард признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира.
Благодаря голу в финальном матче Матвей вышел на третье место по заброшенным шайбам на ЮЧМ среди российских игроков. Лидером среди россиян по количеству заброшенных шайб является Александр Овечкин (23 шайбы в 14 встречах). На втором месте располагается Илья Ковальчук — 13 голов в 12 встречах. Мичков вышел на третье место — 12 голов в семи играх. Ему удалось опередить Никиту Кучерова (11 в семи) и Евгения Кузнецова (11 в 14).
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