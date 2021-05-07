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Мичков и Иванов вошли в символическую сборную ЮЧМ, Матвей также стал лучшим форвардом

Мичков и Иванов вошли в символическую сборную ЮЧМ, Матвей также стал лучшим форвардом
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

По итогам турнира лучшим голкипером чемпионата мира был признан вратарь сборной Канады Бенджамин Годро, лучшим защитником стал хоккеист сборной Финляндии Алекси Хелмосалми, а нападающий сборной России Матвей Мичков назван лучшим форвардом.

В символическую сборную ЮЧМ-2021 вошли голкипер сборной России Сергей Иванов, защитник сборной Канады Брандт Кларк, финн Хелмосалми, а также трое форвардов — канадец Коннор Бедард, финн Саму Туомалла и россиянин Мичков.

Русские и канадцы начали финал ЮЧМ с шикарных голов! Бросали по девяткам, как звёзды НХЛ
16-летний вундеркинд российского хоккея Мичков сделал шаг к рекордам Овечкина. Лидер Канады Бедард ответил Матвею роскошным проходом.
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