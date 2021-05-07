Президент КХЛ Морозов прокомментировал выступление сборной России на ЮЧМ-2021

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал выступление сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года.
«Второй турнир подряд юниорская сборная России доходит до финала чемпионата мира и оба раза в упорнейшей борьбе терпит обидное поражение. Долгие годы мы с трудом добирались до медалей этого турнира, но сейчас виден результат общей работы. Состав команды был полностью собран из игроков, которые в этом сезоне выступали в России и играли заметную роль в успехах своего клуба. Этот турнир показал наш ближайший резерв, уверен, что многих из этих ребят мы увидим в следующем сезоне КХЛ.
Видна работа клубной вертикали, уже в возрасте 17-18 лет есть хоккеисты, кто провёл достаточно времени, играя и тренируясь в клубах КХЛ или ВХЛ. Но при этом важно, что большинство игроков выступает в МХЛ, и в этих медалях сборной есть заслуга лиги, которая становится сильнее и позволяет развивать молодые таланты», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.
- 7 мая 2021
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