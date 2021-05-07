Кровопусков: яркий хоккей сборной России заставлял болельщиков просыпаться по ночам

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал выступление сборной России на юниорском чемпионате мира 2021 года. В составе команды Альберта Лещёва находилось трое динамовцев.

«Несмотря на то что наши юниоры уступили в финале сборной Канады, хочу поздравить ребят с завоеванием серебряных наград. Эта команда играла в яркий хоккей, который заставлял болельщиков просыпаться по ночам и с большим наслаждением следить за ходом матчей.

Отдельно хочу поздравить наших динамовских парней: Владислава Сапунова, Никиту Новикова и Глеба Иванова. Прогресс этих ребят мы видим не впервой. В прошлом году Владислав Сапунов стал победителем Юношеской Олимпиады, а в этом сезон успешно дебютировал в МХЛ. Глеб Иванов и Никита Новиков — уже стабильные игроки нашей молодёжки, поэтому ждём от них новых высот в предстоящем сезоне. Все самые важные победы у игроков этой сборной ещё впереди!» — цитирует Кровопускова пресс-служба московского клуба.