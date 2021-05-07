Чибриков: такие матчи играются на ошибке. Канадцы нашли момент и реализовали

Нападающий сборной России U18 Никита Чибриков прокомментировал поражение в финале юниорского чемпионата мира от сборной Канады (3:5).

«Канадцы нашли момент и реализовали. Сыграли на какой-то микроошибке. Такие матчи играются на ошибке. Они нашли этот микроэлемент. Наша усталость? Никого не могу сказать, все выкладывались… Какие-то физические факторы? Не могу сказать», — передаёт слова Чибрикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Последний раз юниорская сборная России побеждала на чемпионате мира в 2007 году в Финляндии. С тех пор россияне не знали успеха на 13 турнирах кряду. За это время они четыре раза брали серебряные медали (2008-2009, 2019, 2021) и ещё два раза бронзовые (2011, 2017).