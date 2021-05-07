Р. Ротенберг: сделаем выводы, чтобы выиграть на следующем юниорском чемпионате мира

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал итоги финального матча юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России уступила национальной команде Канады (3:5).
«Хочу поблагодарить всех, кто смотрел чемпионат мира. Всех, кто просыпался, поддерживал нашу сборную и помогал ей. Второй год подряд мы выиграли серебро, спасибо за работу тренерскому штабу, всем парням, персоналу. Посмотрим картинку, проанализируем игру и сделаем выводы, чтобы выиграть на следующем турнире», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Последний раз юниорская сборная России побеждала на чемпионате мира в 2007 году в Финляндии. С тех пор россияне не знали успеха на 13 турнирах кряду. За это время они четыре раза брали серебряные медали (2008-2009, 2019, 2021) и ещё два раза — бронзовые (2011, 2017).
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