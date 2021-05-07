Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что Альберт Лещёв войдёт в тренерский штаб первой сборной России в преддверии чемпионата мира по хоккею в Латвии.



«Могу сказать, что Альберт Лещёв присоединится к тренерскому штабу первой сборной России. Брагин, Лещёв, Титов, Шафранов — они будут работать со сборной. Конечно, нашей юниорской команде не хватило просмотровых турниров. И очень важным стало восстановление, всё-таки канадцы имели больше времени для отдыха перед финалом», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, юниорская сборная России уступила национальной команде Канады в финале ЮЧМ-2021. Последний раз юниорская сборная России побеждала на чемпионате мира в 2007 году в Финляндии. С тех пор россияне не знали успеха на 13 турнирах кряду. За это время они четыре раза брали серебряные медали (2008-2009, 2019, 2021) и ещё два раза — бронзовые (2011, 2017).

14 лет без золота. Россия дважды вела в счёте, но проиграла Канаде главный матч ЮЧМ Всё решил второй период и шикарные броски форвардов «кленовых листьев».