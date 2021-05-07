Тренер сборной Канады рассказал, как его команде удалось обыграть Россию в финале ЮЧМ

Главный тренер юниорской сборной Канады Дэйв Барр прокомментировал победу своих подопечных в финале юниорского чемпионата мира со сборной России (5:3).



«До финала мы забивали первыми в каждом матче, и это здорово, потому что, когда открываешь счёт, у тебя отличные шансы на победу, и мы её каждый раз добивались. Мы знали, что однажды это случится и мы пропустим первыми. Я даже думал сказать об этом ребятам перед матчем, но решил, что не стоит забивать им голову плохими мыслями. В первом перерыве поговорили о том, что не надо менять свою игру, когда уступаешь в счёте. Такое может случиться, мы играем с сильным соперником, надо просто выходить и делать то, что должны, стараться вернуться в игру.



В какой момент понял, что эта команда может взять золото? В первом матче, мы вели 2:0 у Швеции. Это хорошая команда, которая в итоге выиграла золото. Так вот, в тот момент мы неудачно сыграли, сами создали себе проблему на ровном месте, но наш вратарь сделал великолепный сейв. Мы тогда сказали игрокам, что так играть не надо. Не знаю, был ли это ключевой момент, но ребята поняли, что не надо пытаться вымучивать что-то, чтобы создавать моменты. Мы использовали другие методы.



Давно я не был главным тренером, было классно принимать решения, отвечать за всё. Надо сохранять спокойствие, как в сегодняшнем матче, показывать игрокам, что ты спокоен и всё контролируешь. Потому что если у тебя это не получается, игроки не смогут сохранять спокойствие и контроль.

Бедард — потрясающий парень, для 15-летнего он совершенно не нервничает. Я смотрел на него на скамейке, спрашивал: «Коннор, ну как ты, готов?». В одном матче я выпускал его в двух звеньях, спросил: «Ты справишься?». Он ответил: «Конечно, без проблем». Он полтора периода играл в двух звеньях и был в полном порядке. Но самое главное, он вообще не теряет шайбу, создаёт моменты, не ставя себя в рискованное положение, которое может привести к ошибке. Это фантастический парень, он будет великолепным игроком», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.